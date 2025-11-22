Incidente stradale sulla Strada Statale 125 vicino al bivio per Golfo Aranci/Porto Rotondo, oggi, sabato 22 novembre, intorno alle 10:00. Il sinistro, le cui cause sono attualmente in fase di indagine, ha coinvolto tre veicoli.



Non sono stati riportati feriti tra gli occupanti dei mezzi, anche se una donna che è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti medici. Intervento immediato dei Vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per fornire assistenza immediata e garantire la sicurezza sul luogo dell'incidente.



Durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza stradale, il traffico è stato temporaneamente rallentato e alcune strade sono state chiuse, ma la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Le operazioni di recupero della viabilità sono state gestite dalla squadra dell'Anas sul posto.