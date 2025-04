In segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha disposto che in tutte le sedi istituzionali regionali le bandiere vengano esposte a mezz’asta.

“Rendiamo un sentito omaggio a un uomo che fino all’ultimo non ha mai smesso di predicare la pace, la fratellanza, l’amore e la cura per gli ultimi. Un uomo che ha sempre urlato al mondo di fermarsi di fronte alla follia della guerra e della distruzione del Creato”, dichiara la governatrice.

Stessa decisione è stata presa per tutte le province italiane, che onoreranno così la memoria del Santo Padre. Lo ha dichiarato Pasquale Gandolfi, presidente dell'Upi, in "segno di sincero rispetto".