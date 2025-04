Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio la zona industriale di Olbia, generando preoccupazione tra residenti e lavoratori. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del cantiere Nautica Acqua, in via Madagascar, dove un’imbarcazione, custodita in uno dei capannoni dell’azienda specializzata in yacht e barche da diporto, avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare.

Una densa nube di fumo nero si è sollevata rapidamente, oscurando il cielo sopra la zona industriale e rendendosi visibile da vari punti della città. L’allarme è stato immediato, con numerose segnalazioni da parte della popolazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo.

Non è ancora chiaro quanti operai fossero presenti all’interno della struttura al momento dell’incendio. Le prime informazioni parlano di almeno una persona ferita. Sul luogo è atterrato poco fa anche l’elicottero del 118 per prestare soccorso.