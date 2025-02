Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Giovanni Arras, giovane ricercatore sardo impegnato nello sviluppo di strumenti innovativi per la diagnosi della paralisi cerebrale infantile.

Domani, 26 febbraio, presso il Palazzo del Quirinale, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, durante la quale il Presidente Sergio Mattarella premierà cittadini che si sono distinti in vari ambiti, tra cui il dialogo tra i popoli, la lotta alla violenza di genere e l’imprenditoria etica.

Tra i 31 insigniti, spicca il nome di Giovanni Arras, 29 anni, di Tempio Pausania, riconosciuto “per il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità”.

Nato con paralisi cerebrale, Giovanni ha trasformato la sua condizione in una motivazione per contribuire attivamente allo sviluppo della ricerca scientifica in questo campo. Laureato in Filosofia all’Università di Pisa, ha orientato i suoi studi verso l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella diagnosi precoce della paralisi cerebrale infantile. Durante il suo percorso accademico, ha collaborato con la Professoressa Sgandurra, responsabile del progetto AInCP (Artificial Intelligence in Cerebral Palsy), volto a sviluppare strumenti clinici innovativi per facilitare la diagnosi di questa patologia.

La dedizione e l’impegno di Giovanni Arras rappresentano un esempio di come la determinazione personale possa contribuire significativamente al progresso scientifico e al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disabilità. Il suo lavoro nel progetto AInCP non solo offre nuove speranze per una diagnosi più tempestiva e accurata della paralisi cerebrale infantile, ma dimostra anche come l’integrazione tra competenze umanistiche e tecnologiche possa generare soluzioni innovative in ambito medico.