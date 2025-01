Eleonora Giorgi da tempo combatte una battaglia contro un tumore al pancreas. Nel libro di suo figlio Andrea Rizzoli, intitolato 'Non ci sono buone notizie', viene affrontata la storia della madre, dalla scoperta della malattia alla consapevolezza del "tempo rimasto da trascorrere insieme".

Andrea ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre i ricordi dell'infanzia e dei momenti vissuti con entrambi i genitori, in particolare quelli con sua madre Eleonora. "Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno", racconta.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva aggiornato sul suo stato di salute, anticipando una condizione che, come confermato dal figlio, è irreparabilmente deteriorata: "Voglio avere speranza, ma purtroppo la Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita, molto", aveva raccontato.