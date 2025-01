Il centrocampista ex Cagliari Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio a seguito di accuse legate a un presunto traffico di droga internazionale. Naninggolan era tornato recentemente nel suo Paese per giocare con il Lokeren-Temse, in seconda divisione belga.

Oggi è finito in manette. Secondo i media locali, la polizia federale di Bruxelles ha condotto varie perquisizioni in relazione a un'indagine che coinvolgerebbe l'importazione di cocaina dal Sud America in Europa tramite il porto di Anversa e la sua distribuzione in Belgio.

Le perquisizioni si sono svolte in diverse zone, inclusa la provincia di Anversa e la regione di Bruxelles, per un totale di oltre trenta operazioni. Attualmente, Nainggolan è sotto interrogatorio e ulteriori dettagli non sono al momento disponibili.

Solo pochi giorni fa, il Ninja aveva segnato durante la sua prima partita con il Lokeren-Temse, adesso rischia di finire nei guai.