La vicenda sulla 18enne Claudia Chessa, la giovane originaria di Arzachena che è caduta dal balcone dell'albergo a Malta lo scorso mercoledì, è al momento sotto la lente di ingrandimento della polizia maltese che sta ipotizzando il reato di violenza domestica.

I media maltesi riportano che al momento non escludono nessuna possibilità, inclusa quella di un gesto volontario o di una caduta accidentale dovuta all'uso di droghe.

Claudia era in vacanza con il suo fidanzato, un 28enne, che è stato interrogato dalla polizia e ha affrontato un'udienza in Tribunale, dove è stato multato per possesso di stupefacenti. Nonostante ciò, l'uomo è stato autorizzato a tornare in Italia e a fare ritorno ad Arzachena, il paese sardo dove risiede anche Chessa.