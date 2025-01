Radja Nainggolan è stato arrestato il 27 gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di droga. Una notizia diffusasi rapidamente, partendo dalla stampa locale per poi fare il giro del mondo, inclusa l’Italia. Qui l'ex calciatore di Roma, Cagliari e Inter è molto popolare, sia per le sue qualità tecniche in campo che per il legame viscerale con i tifosi. A contribuire alla fama del belga, un carattere deciso e alcune scelte di vita spesso considerate al limite e oggetto di polemiche.

Centrocampista di talento, 36 anni, attualmente in forze al Lokeren (quarta divisione del campionato belga), con la sua nazionale ha collezionato 30 presenze e 6 gol prendendo parte agli Europei del 2016. Dal 2015 al 2018 è stato ininterrottamente inserito nella squadra dell'anno al Gran Galà del calcio dell'Associazione Italiana Calciatori. Un profilo di tutto rispetto, insomma, nonostante la condotta fuori dal campo talvolta discutibile e controversa.

SABATINI: «IL NINJA INCONTROLLABILE»

Di recente, il direttore sportivo Walter Sabatini, che lo portò alla Roma, ha dichiarato parlando del Ninja: «Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato in giallorosso, ma quello che più mi ha fatto arrabbiare è Nainggolan. Gli voglio bene come a un figlio, ma vorrei averlo a casa mia per picchiarlo: è davvero incontrollabile. È un grande calciatore, ma è un delinquente, uno che davanti a 7-8 shottini se li scola tutti». Il termine "delinquente", utilizzato in quell'occasione in maniera certamente ironica, suona oggi particolarmente pesante.

OSTRICHE E CHAMPAGNE

Non a caso lo stile di vita e gli eccessi dell'ex dei Diavolo Rossi furono protagonisti di un tormentone del gruppo musicale Il Pagante dal titolo Settimana bianca. «Ostriche e champagne e viene giù una valanga. Striscio lo ski pass, settimana bianca», sono le strofe iniziali del brano in cima a tutte le classifiche del 2018. «Sole e whisky la libidine è qui - recita ancora il testo -. Arriverà dicembre, Milano sarà sul Montblanc, e ogni notte sarà sempre come il Capodanno di Nainggolan». Insomma, il calciatore è sempre stato per i tifosi un simbolo legato alla bella vita e alla movida notturna.

I PRECEDENTI

Nell'ottobre 2022, Nainggolan era stato arrestato dalla polizia di Anversa per guida senza patente valida. La sua patente era stata infatti ritirata nel 2021, dopo essere stato fermato in stato di ebbrezza e per eccesso di velocità. «Non ha sostenuto l'esame per riavere la patente», aveva infatti dichiarato Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Aversa, al portale belga Het Nieuwsblad. «È stato arrestato e lo abbiamo interrogato, con la sua auto che è stata sequestrata. Eravamo già a conoscenza che la persona in questione guidava nonostante non avesse la patente».

Un'analoga disavventura, secondo la stampa belga, lo aveva riguardato nel 2017: guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Ma in quel caso il Ninja aveva risposto duramente pubblicando la foto del documento di guida ancora in suo possesso sui social: «Tutte stronzate - aveva scritto -. Stava guidando un mio amico. Non ho neanche dovuto sottopormi all'alcol test perché ero seduto accanto».

Nel 2018, poi, era diventato virale un video pubblicato su Instagram durante la notte di Capodanno, in cui l'allora calciatore della Roma appariva mentre bestemmiava, beveva alcolici e fumava, suscitando forti critiche in Italia.

Ancora, nel 2014 i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari erano intervenuti in via Campidano in seguito alla chiamata di una passante che aveva notato un litigio per strada tra una coppia. Quando i militari erano arrivati sul posto, avevano scoperto che si trattava proprio di Nainggolan, allora 26enne. Il giocatore sarebbe stato coinvolto in una lite con la moglie Claudia Lai, di Serramanna, dalla quale ha avuto una figlia.

In quell'occasione lo stesso Radja si era difeso sui sociale negando di aver picchiato la moglie: «Solo per litigio! Non ho assolutamente messo le mani addosso! Ma scherziamo...?». «Voglio dire una cosa a tutti!!! Dovete fare i c... propri... Problemi in famiglia esistono... Ma mani addosso no!!».

La stessa compagna del calciatore aveva preso le sue difese su Twitter: «Chi è che non litiga con il proprio marito? Si è trattato solo di un diverbio. La vita di coppia è fatta di amori e litigi, i soldi non c’entrano».