I militari della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti in seguito a una segnalazione per un furto in corso in un negozio di abbigliamento in viale Monastir.

All'arrivo dei Carabinieri, il ladro è stato subito individuato e fermato mentre tentava di occultare capi di abbigliamento del valore di oltre mille euro in una busta schermata per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Le indagini hanno poi collegato l'uomo a un altro furto simile avvenuto il 25 gennaio presso un'altra attività commerciale, per il quale è stata presentata denuncia. La refurtiva è stata restituita al proprietario del negozio, mentre il ladro è stato portato nelle camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova in attesa del processo.

Le ricerche sono in corso per identificare i complici e accertare eventuali responsabilità aggiuntive legate a crimini simili. Questa operazione dimostra ancora una volta la prontezza dell'Arma nel contrastare i furti, garantendo una risposta tempestiva per proteggere le attività commerciali e la comunità.