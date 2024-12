Paura, ieri sera, a Tempio, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate in un garage adibito a magazzino. L'allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenute due squadre che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, mentre sono da accertare le cause dell'incendio.