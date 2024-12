Nel corso della notte la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta a Bitti per spegnere le fiamme divampate su un'auto, in via brigata Sassari. L'allarme è scattato intorno all'1:30.

La squadra dei Vigili del fuoco ha lavorato per l'estinzione e la messa in sicurezza del sito a margine della quale sono stati effettuati i primi rilievi per il quale non si escluderebbe l'origine dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bitti.