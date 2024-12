Nella serata di ieri, intorno alle 20, la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta per spegnere un incendio divampato in località Goroppis, nelle campagne di Siniscola, che ha coinvolto due mezzi pesanti di proprietà di una società che si occupa di movimento terra in loco.

L'intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco ha fatto sì che i danni venissero contenuti e che l'incendio non si propagasse ulteriormente. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato per l’estinzione e la bonifica del sito.

Al momento non si esclude l'origine dolosa del rogo, ma sono ancora in corso le attività investigative da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Torpè per i rilievi di rito.