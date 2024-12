Il sito iLMeteo.it ha diffuso le previsioni del tempo in Italia per la giornata odierna, indicando la presenza di un'area di alta pressione. La situazione meteorologica prevede condizioni generali di tempo asciutto e predominantemente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Unicamente lungo la costa adriatica centro-meridionale, sulle montagne del Sud e nel settore settentrionale della Sicilia si osserverà una maggiore presenza di nuvole, talvolta anche compatte, ma senza piogge significative. I venti provenienti da nord si attenueranno nel corso della giornata.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 27 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali tendenti alla variabilità in tarda serata; mari generalmente mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per domani, sabato 28 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibili temporanei passaggi di nubi alte, gelate estese nelle ore più fredde. Nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore occidentale; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo; venti deboli di direzione variabile; mari poco mossi o mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per domenica 29 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Gelate estese nelle ore più fredde, nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore occidentale; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo; venti deboli di direzione variabile; mari poco mossi o mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. Possibili locali gelate e nebbie o foschie mattutine. I venti soffieranno deboli in prevalenza di direzione variabile. I mari saranno generalmente poco mossi.