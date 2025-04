L'educazione alimentare nelle mense scolastiche di Olbia include la promozione e la tutela dei piatti tradizionali locali. L'amministrazione comunale di Olbia e l'assessora alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra promuovono da anni il progetto della Giornata Tipica nelle scuole, offrendo agli studenti la zuppa gallurese nel menù.

"Adesso abbiamo pensato di ampliare la proposta culinaria anche ad altri piatti dei territori vicini a Olbia, quindi stiamo testando il gradimento delle panadas prodotte ad Oschiri. - spiega l'assessora Serra - Il nostro intento è quello di far conoscere ai bambini quanti più prodotti sani e genuini, allontanandoli dai cibi dei fast food e dal junk food da cui purtroppo sono sempre più attratti. Con la panadas possiamo esaudire anche le richieste degli alunni celiaci, vegetariani e vegani, perché vengono preparate sia di carne che di pesce o di verdure, e all'occorrenza con farine senza glutine. Un altro fattore che abbiamo tenuto in considerazione è quello della presenza numerosissima di allievi di origine straniera. Olbia ospita infatti circa quaranta nazionalità e vorremmo anche far conoscere i nostri piatti tipici a questi bambini che non fanno parte della loro cultura e a casa non mangiano".

I nutrizionisti della Asl hanno dato il loro via libera alla proposta, confermando la validità dei piani alimentari redatti dal Comune e gestiti dalla cooperativa Solaria. "Stiamo sempre più andando nella direzione di una mensa scolastica in cui i piatti tradizionali dei vari paesi vengono proposti nella normalità del menu scolastico - spiega Domenica Obinu, responsabile Servizio igiene alimentare e nutrizione Asl Gallura - Prima venivano offerti in maniera occasionale una volta l'anno perché considerati spesso cibi grassi o troppo conditi. Ma in realtà analizzandoli non è così. Le ricette tradizionali molto spesso sono sane, preparate con ingredienti a chilometro zero e stagionali e con il riciclo dei cibi. Anche nelle nuove linee guida nutrizionali nazionali c'è una forte spinta a fare un menu scolastico con un piatto unico, come potrebbe essere la panadas, accompagnato sempre da verdure di stagione".

Ora, a valutare il famoso piatto di Oschiri, saranno i giovani studenti. Gli alunni della scuola primaria di via Nanni avranno l'opportunità di assaggiare le panadas prodotte da un'azienda locale durante il pranzo.