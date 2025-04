La presenza della Polizia locale di Sassari alle Giornate di Orientamento Universitario 2025, organizzate dall'Università degli Studi di Sassari presso il polo bionaturalistico di Piandanna, rappresenta un'opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Sardegna e per coloro interessati a scoprire le opportunità accademiche e professionali del territorio.

Durante l'evento, che si svolge dalle 8:30 alle 14, la Polizia locale presenterà ai visitatori una panoramica dettagliata sulle possibilità di impiego disponibili, spiegando il processo di selezione e le competenze necessarie per entrare a far parte del Corpo. Inoltre, verranno mostrati i dispositivi tecnologici all'avanguardia utilizzati dagli agenti nella loro attività quotidiana, come droni, strumenti di comunicazione avanzati e sistemi di rilevamento della velocità.

Il personale del Comando sarà presente per rispondere alle domande, fornire approfondimenti e condividere le proprie esperienze dirette riguardo alle diverse attività svolte per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Saranno anche organizzate dimostrazioni pratiche per illustrare in che modo la tecnologia supporti l'operato quotidiano della Polizia locale, rendendolo più efficiente e innovativo. La partecipazione del Comando sottolinea l'importanza della collaborazione tra le istituzioni nel promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio.