È morto a soli 26 anni e in modo improvviso, Filippo Bonacchi, promettente talento del teatro, mentre si trovava all'ospedale Niguarda di Milano a intrattenere i piccoli pazienti ricoverati con la clownterapia, regalando loro momenti di conforto e gioia.

La tragedia è avvenuta lo scorso 29 marzo, quando Filippo sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Nonostante fosse stato tempestivamente ricoverato e intubato, il giovane non ha superato la grave crisi.

CAUSE DELLA MORTE ANCORA DA CHIARIRE

Al momento, non è stato possibile chiarire le circostanze esatte della morte di Filippo. Non sono infatti ancora chiare eventuali condizioni di salute pregresse che potrebbero aver contribuito al suo improvviso malessere. L'autopsia sarà fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso e per identificare eventuali fattori scatenanti.

IL CORDOGLIO SUI SOCIAL

Questo tragico evento ha profondamente colpito tutti coloro che lo conoscevano e che avevano avuto l'onore di vederlo esibirsi durante le sue performance. "Grazie per quello che hai fatto qui, adesso fallo con gli angeli", "Le persone più buone lasciano questa terra troppo presto", "Fai sorridere gli angeli", sono solo alcune delle toccanti frasi di cordoglio sui social di Filippo, in cui emerge il suo notevole impegno nel supportare gli altri e nel rallegrare coloro che affrontavano momenti difficili, regalando sorrisi e momenti di gioia.