Vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna per la partita Empoli-Cagliari, in programma domenica 6 aprile al “Castellani”. È quanto stabilisce l'ordinanza adottata dal prefetto di Firenze Francesca Ferrandino al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questo pomeriggio nel capoluogo toscano.

L'ordinanza, spiegano dalla Prefettura, è stata adottata sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale del 25 marzo.

E proprio a quella raccomandazione dell'Osservatorio nazionale del 25 marzo si era attenuto l’Empoli, spiegando in una nota i motivi legati alla mancata vendita dei biglietti ai residenti sardi.

Una decisione, quella della società toscana, che aveva sollevato un caso anche politico, con l’intervento della presidente della Regione, Alessandra Todde, ma anche dell’ex governatore Ugo Cappellacci, ora deputato di Forza Italia. E di altri esponenti politici isolani. Sino alla decisione finale del prefetto di Firenze, arrivata nel tardo pomeriggio di oggi.