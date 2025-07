Tempio Pausania

Ciro Grillo: udienze in corso a Tempio Pausania, attesa per la sentenza di primo grado

Ciro Grillo

Seconda giornata di udienze per il caso di presunta violenza sessuale di gruppo. Dopo le arringhe degli avvocati, i giudici si riuniranno in camera di consiglio per deliberare la sentenza, prevista per lunedì 14 luglio