Un denso fumo nero si alza dalla zona industriale di Sarroch, precisamente dagli impianti della SARAS S.p.A., dove questo pomeriggio si è verificato un incendio che ha interessato i locali della turbina di raffreddamento. Il fenomeno è visibile a chilometri di distanza e sta destando preoccupazione tra i residenti e le comunità limitrofe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, insieme ai Vigili del Fuoco.

Grazie all’immediato intervento delle squadre operative, la situazione è attualmente sotto controllo.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni strutturali sono ancora in fase di valutazione. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incendio, con l'Autorità Giudiziaria che sarà informata sui progressi dall'equipe di Carabinieri sul campo.

Così in una nota la Saras: "Oggi alle 13,50 circa si è verificato un innesco, per cause ancora in accertamento, in un settore in manutenzione della torre di raffreddamento dell'impianto Igcc (impianto di gassificazione a ciclo combinato, ndr). Tale innesco ha generato un incendio ai riempimenti in materiale plastico (polipropilene) delle torri".

"Le squadre interne hanno prontamente controllato, circoscritto ed estinto l'incendio - si legge ancora -. Nessun danno si è verificato alle persone o impianti".

IL VIDEO