Avrebbe adescato un anziano residente ad Azzanì (frazione di Loiri Porto San Paolo), convincendolo a pranzare insieme a casa di lui, approfittando dell'occasione per versare, all'insaputa della vittima, del benzodiazepene in un bicchiere d'acqua nell'attesa che questi lo bevesse, fino all'assopimento.

A quel punto, approfittando dello stato di sonnolenza indotto nella vittima, si sarebbe impossessata del cellulare, di una collana in oro e di 300 euro in contanti, per poi allontanarsi, in auto, con la complicità di un giovane, insieme al quale la stessa sera (mercoledì 19 marzo) si sarebbe imbarcata sul traghetto Olbia-Livorno.

Una 34enne tedesca, pluripregiudicata, è stata arrestata con l'accusa di rapina aggravata, rintracciata dai Carabinieri di Loiri Porto San Paolo. L'uomo, svegliatosi dopo qualche ora in stato confusionale, è stato accompagnato in ambulanza presso l’Ospedale di Olbia, dove è stata accertata la presenza nel sangue di sostanze psicotrope.

Le immediate indagini sviluppate dai Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità della responsabile, riconosciuta grazie anche alle immagini di videosorveglianza. Alla luce delle risultanze acquisite, il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra (Perugia).

La donna arrestata è stata messa a disposizione della Procura di Perugia - competente sul luogo di esecuzione del fermo – e tradotta presso il carcere di Perugia “Capanne”, in attesa dell’udienza di convalida.