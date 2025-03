Tragico epilogo per per Gianfranco Pilo, il 42enne di Ossi travolto dalla sua stessa auto, al cui volante si era messo un bambino di 10 anni che lui stesso avrebbe autorizzato a sedere sul mezzo per gioco.

Il terribile episodio è avvenuto durante la festa di compleanno del figlio, a Ossi. L'uomo, rimasto schiacciato contro il muro, era stato ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari, ma dopo tre giorni di coma non ce l'ha fatta.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione, doveva accompagnare a casa un amichetto del figlio, e dopo avergli concesso scherzosamente di salire in auto, lato guidatore, si sarebbe consumata la tragedia.

Mentre stava entrando nell'abitacolo, il bambino avrebbe involontariamente rilasciato la frizione, causando un sobbalzo dell'auto che ha schiacciato l'uomo tra la portiera e il muro. L'uomo ha riportato gravi lesioni al torace e fratture vertebrali, perdendo conoscenza.

Il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti, ma è stato rianimato dagli operatori del 118 prima di essere trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale sassarese, dove, dopo tre giorni di lotta fra la vita e la morte, ha avuto la peggio.