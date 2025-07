Giornata difficile in Sardegna, dove oggi si sono registrati 21 incendi sul territorio regionale, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

A Siurgus Donigala, in località Pitzu Mudulu, le fiamme hanno percorso circa un ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Nucleo GAUF CFVA di Cagliari, con l’elicottero della base di Villasalto, squadre di volontari e Forestas.

A Nuraminis, in località Monte Matta Murroni, un vasto incendio ha devastato circa 100 ettari tra macchia, seminativi, oliveti e incolti, minacciando un’area di servizio e una linea Terna di alta tensione. Sono intervenuti tre elicotteri CFVA, squadre dei Vigili del Fuoco e volontari.

A Maracalagonis, in località Riu de Staini, le fiamme hanno interessato sei ettari di pascolo alberato. Coordinati dal Corpo forestale di Sinnai, sono intervenuti Barracelli, Forestas e volontari.

Restano in corso tre incendi: a Sestu, in località Is Cannisonis, dove le fiamme stanno colpendo seminativi e vegetazione riparia; a Serramanna, in località Casello 33, dove l’incendio minaccia l’area P.I.P. e ha causato danni a un’azienda agricola e la morte di un numero imprecisato di maiali; e a Perfugas, in località Vallenieddes, nei pressi del Lago di Castel Doria, dove brucia una superficie boscata.

Le operazioni continuano senza sosta grazie all’impegno del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco, di Forestas, Barracelli e volontari.