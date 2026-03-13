Il calcio di provincia regala storie romantiche, storie d'altri tempi che raccontano di una passione generosa e totalmente disinteressata che ogni domenica, in ogni campo d'Italia e del mondo, scrive pagine di sport che vale la pena raccontare.

EMERGENZA INFORTUNI

L'Asd Sant'Orsola è stata fondata a Sassari nel 2024 e milita nel Girone F del campionato regionale di Terza categoria. L'ultimo livello del calcio nazionale, quello fatto di campi di sabbia, società autogestite e terzi tempi all'insegna della condivisione e dell'amicizia.

Nell'ultima partita di campionato, il derby giocato con la Gymnasium Sassari e disputato in casa presso il Centro sportivo Latte Dolce, i granata si son trovati a fare i conti con l'emergenza infortuni. Una situazione alla quale il Sant'Orsola ha ovviato schierando in campo anche il mister Omar Delizos, che ha calzato nuovamente gli scarpini a 43 anni, due anni dopo il suo ritiro dal calcio giocato.

MISTER DELIZOS EROE DI GIORNATA

Delizos, un passato fra Promozione, Eccellenza e Serie D con Castelsardo, Nuorese, Thiesi e Fertilia, sabato 7 marzo ha indossato la divisa ed è entrato nel rettangolo di gioco a fianco ai ragazzi che di solito guida dalla panchina. Il coach, nel corso della partita, non ha solo limitato i danni ma è divenuto protagonista di una straordinaria prestazione.

Al termine della gara il tabellone diceva 5-0 per i suoi con ben quattro marcature firmate da Delizos. Un poker d'oro che ha mandato in visibilio il pubblico di casa e che l'allenatore ha dedicato al padre Giovanni, scomparso pochi mesi fa.

Grazie alla vittoria, il Sant'Orsola ha potuto tenere stretto il secondo posto in classifica dove rimane ben saldo alle spalle del Santa Lucia Sennori in attesa del prossimo scontro in trasferta con lo Sporting Sorso.