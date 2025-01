Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villacidro sono intervenuti prontamente presso un’abitazione del comune, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto, i militari hanno fermato un uomo di 33 anni, residente a Sestu ma domiciliato a Cagliari, per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, già destinatario di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Cagliari lo scorso luglio a tutela della sua ex compagna, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, una 38enne residente a Villacidro. Il provvedimento, emesso a seguito di episodi di minacce e comportamenti persecutori, imponeva all’indagato di mantenere una distanza di sicurezza dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Nonostante ciò, l’uomo ha deliberatamente violato le disposizioni, generando preoccupazione nella donna, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Grazie alla tempestività e alla professionalità dei Carabinieri, la situazione è stata gestita senza ulteriori rischi per la vittima. Dopo essere stato condotto presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria immediatamente informata dell’accaduto.

"L'episodio sottolinea l'importanza del rispetto delle misure cautelari disposte a tutela delle vittime e l’impegno costante dei Carabinieri nel monitorare e prevenire situazioni di rischio legate a violazioni di questo genere. Si rinnova l’invito a segnalare prontamente eventuali comportamenti sospetti o minacciosi, affidandosi al pronto intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità delle persone coinvolte", sottolinea l'Arma dei Carabinieri.