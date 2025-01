Profondo cordoglio ha suscitato la scomparsa di Eleonora Mugoni, 50 anni, docente di lettere all’Istituto Volta di Pescara, stroncata da un infarto a Vasto, città in cui viveva e lavorava. Originaria di Bultei, Eleonora era figlia del professor Francesco Mugoni, già sindaco del centro del Goceano, e di Rosy D’Aloisio, anche lei insegnante.

La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito non solo la comunità abruzzese, ma anche quella sarda, dove Eleonora era legata dalle sue radici. I funerali sono stati celebrati ieri, 22 gennaio, nella chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto, in una cerimonia in cui si è percepita tutta la stima e l’affetto verso una donna che ha lasciato un segno profondo.

L’ultimo gesto di grande generosità

L'ultimo gesto di grande generosità di Eleonora Mugoni è stata la donazione degli organi, espiantati e trasferiti in ospedali dove pazienti in attesa riceveranno una nuova speranza di vita.

Un ricordo indelebile

Amante della natura e degli animali, Eleonora era molto apprezzata non solo per la sua preparazione professionale, ma anche per il suo spirito gentile e altruista. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la professoressa. Anche il parroco di Bultei, don Martin, ha manifestato vicinanza alla famiglia Mugoni, rappresentando l’intera comunità del Goceano, profondamente colpita da questa perdita.