Questa mattina, intorno alle 5:00, un incendio ha coinvolto tre auto parcheggiate in via Palmiro Togliatti. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale.

All’arrivo, due veicoli erano già completamente avvolti dalle fiamme, ma l’intervento tempestivo ha permesso di mettere in salvo una terza auto, che ha riportato danni limitati al cofano.

Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi. Non si registrano feriti.