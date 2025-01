Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione del territorio nella zona di piazza del Carmine a Cagliari, gli agenti del Nucleo Operativo Pronto Intervento della Polizia Locale hanno notato due uomini con comportamenti sospetti.

Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, uno dei due uomini, come riferito dagli agenti, è fuggito gettando qualcosa sotto un veicolo parcheggiato, mentre l'altro non ha opposto resistenza. Dopo un breve inseguimento, l'uomo in fuga è stato bloccato e sono stati recuperati diversi pacchetti contenenti sostanza stupefacente. I due uomini, entrambi di nazionalità senegalese, sono stati portati al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Cagliari per l'identificazione.

Successivamente, la sostanza sequestrata è stata analizzata nei laboratori della Polizia Scientifica, confermando la presenza di hashish. L'uomo coinvolto nello spaccio, già noto alle autorità per reati simili, è stato denunciato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'operazione, un agente è rimasto ferito e sarà costretto a riposo per 10 giorni.