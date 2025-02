Vagava a piedi, pericolosamente, lungo l’Asse Mediano di Scorrimento a Cagliari. Un anziano in difficoltà è stato salvato, questa mattina, dagli agenti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale e dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

La Centrale operativa ha inviato sul posto le due pattuglie dopo alcune segnalazioni. Gli agenti della Polizia locale e i carabinieri hanno raggiunto in poco tempo l’uomo, evitando possibili pericoli per lui e per gli automobilisti.