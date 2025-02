Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso oggi, venerdì 7 febbraio, un avviso di allerta per rischio idrogeologico nelle aree di Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu, in vigore dalle ore 21:00 di oggi fino alle 14:59 di domani, sabato 8 febbraio, con codice giallo, che indica criticità ordinaria.

La Protezione Civile raccomanda inoltre alla popolazione di seguire alcune importanti misure di precauzione: rimanere in casa durante i temporali, salire ai piani superiori se si è in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto solo in casi di emergenza, essere aggiornati sull'evoluzione della situazione e sulle indicazioni delle autorità locali della protezione civile. È vietato attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, sostare vicino a ponti e argini di fiumi o torrenti e attraversare sottopassi.