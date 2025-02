La Giunta regionale ha autorizzato l'Agenzia Forestas a utilizzare 2 milioni di euro, originariamente destinati a interventi di manutenzione su immobili non più disponibili, per l'acquisto di una nuova sede da adibire a uffici di direzione generale e amministrativa, nel compendio immobiliare in località Monte Urpinu (ex Deposito Carburanti).

Tali risorse si aggiungono ad altre già disponibili e finalizzate allo stesso scopo. L'intervento si rende necessario e urgente per garantire spazi adeguati al personale amministrativo, anche in considerazione del recente piano assunzionale adottato dall'Agenzia.

L’assessora della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, che si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento dell’Agenzia Forestas: “Il rafforzamento dell’organico di Forestas, già avviato, deve essere accompagnato da una dotazione logistica all’altezza delle nuove esigenze operative. Con questa misura garantiamo condizioni di lavoro più adeguate e una maggiore efficienza nell’azione amministrativa a beneficio dell’intero sistema attraverso il quale si esplica l’azione della stessa Agenzia”.

L’assegnazione delle risorse deriva dalla rimodulazione dell’avanzo vincolato precedentemente destinato alla riqualificazione di altri fabbricati non più nelle disponibilità di Forestas. La scelta di destinare i fondi all’eventuale acquisto di una nuova sede risponde alla necessità, più volte evidenziata dall’Agenzia, di spazi idonei per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali.

“Questa operazione – ha aggiunto – rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di riorganizzazione e consolidamento di Forestas. Investire nelle strutture significa investire nella capacità dell’Agenzia di svolgere al meglio le proprie funzioni”.

La Giunta ha inoltre stabilito che Forestas dovrà presentare un cronoprogramma dettagliato per l’attuazione dell’intervento e garantire un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei lavori. In caso di mancata realizzazione entro i tempi stabiliti, le risorse saranno destinate al bilancio regionale.