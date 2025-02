Un giovane detenuto ha appiccato un incendio in una stanza del carcere minorile di Quartucciu in tarda mattinata. Il fuoco, che si è limitato alla stanza in cui il ragazzo aveva dato fuoco al materasso, è stato prontamente spento dal personale carcerario e dagli agenti penitenziari.

I vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare controlli e mettere in sicurezza l'area, riscontrando solo danni superficiali alle pareti e un problema all'impianto elettrico, successivamente riparato. Le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto, mentre alcuni agenti sono stati lievemente intossicati dal fumo e visitati dai medici.