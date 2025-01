A partire dal prossimo 13 gennaio, una parte della strada statale 125 Var "Orientale Sarda" sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i lavori di aggiornamento degli impianti della galleria 'S'Arexini' (1921 metri) a Muravera.

In seguito all'accordo con le autorità locali, come concordato durante la riunione del 17 dicembre presso la Prefettura di Cagliari, il flusso veicolare verrà deviato su percorsi alternativi durante la chiusura della strada. Ana ha comunicato che il traffico diretto a Tortolì dovrà seguire la ex Statale 125 fino all'uscita al km 39,300 verso Muravera, per poi riprendere sulla circonvallazione (via Sarrabus), continuare sulla viabilità comunale e rientrare sulla statale 125 Var tramite l'uscita al km 47.

Il traffico diretto verso Cagliari dovrà invece seguire la deviazione al km 47 verso Muravera sulla ex statale 125, procedere sulla viabilità comunale fino a rientrare sulla statale 125 Var all'uscita al km 39,300. L'accesso al distributore di carburante al km 41,650 sulla SS 125 Var rimarrà sempre garantito.

I lavori, del valore di oltre tre milioni di euro, includono l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione a Led e dispositivi luminosi di sicurezza. Si prevede che i lavori dureranno circa tre mesi.