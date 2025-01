Juana Rivas, la madre di Maracena, in Granada, precedentemente condannata per il rapimento dei suoi figli nel 2017, ha fatto richiesta alla Procura di Granada di adottare "misure cautelari" per impedire al suo figlio minore di tornare con il padre, Francesco Arcuri, residente in Sardegna.

La Corte d'appello di Cagliari ha stabilito che il bambino, attualmente in Spagna con la madre, debba tornare dal padre entro l'8 gennaio. Questa decisione è arrivata in risposta alla denuncia di Juana Rivas, che ha accusato l'ex compagno di maltrattamenti e ha espresso preoccupazioni per la sicurezza del figlio se dovesse tornare in Italia. Il team legale che assiste Rivas ha presentato una denuncia per presunte minacce e intimidazioni al minore, chiedendo misure protettive e che il bambino venga ascoltato dal magistrato.

Dopo che il Tribunale di primo grado di Granada ha dichiarato di non essere competente a trattare il caso, la questione è stata rinviata al Tribunale specializzato in violenza di genere, ma i tempi più lunghi previsti per la valutazione hanno portato il team legale a rivolgersi alla Procura di Granada per ottenere misure cautelari prima della scadenza impostata per il rientro del minore in Italia.