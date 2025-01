Oggi, venerdì 24 gennaio, un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato a Cagliari dai Carabinieri della Sezione Radiomobile locale per rapina impropria.

L'uomo, senza fissa dimora e disoccupato, è stato fermato presso il centro commerciale "Iper Pan" di viale La Playa. Secondo quanto emerso, si era introdotto nel supermercato e, dopo aver rubato articoli del valore di circa 100 euro, ha cercato di fuggire eludendo il sistema di sicurezza. Il personale di sorveglianza ha tentato di bloccarlo quando è stato attivato il dispositivo antitaccheggio. L'uomo ha così reagito con violenza, colpendo gli addetti con calci e testate.

I Carabinieri sono intervenuti prontamente, chiamati dal personale del centro commerciale, riuscendo a fermare l'uomo e a garantire la sicurezza sul posto. Durante la perquisizione, è stata trovata una dose di hashish in possesso del 34enne.

Oltre all'arresto per rapina, l'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come consumatore di droghe. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.