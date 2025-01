Durante la notte scorsa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato a Decimomannu una donna di 29 anni, residente a Quartu Sant'Elena e domiciliata a Decimomannu, già nota alle autorità, sorpresa nella sua abitazione mentre manipolava artigianalmente 50 grammi di ketamina per trasformarli in cristalli puri da vendere.

Durante il trasporto, la sostanza era stata disciolta in acqua per evitare di essere scoperta. Una volta arrivata a destinazione, la donna utilizzava una padella per far evaporare l'acqua e ottenere i cristalli pronti per essere suddivisi in dosi e commercializzati.

Durante la perquisizione dell'abitazione, sono stati trovati ulteriori elementi che confermano l'attività illecita: 1.300 euro in contanti, bilance di precisione per la suddivisione delle dosi e materiale per il confezionamento delle singole porzioni destinate al mercato illegale. Il rinvenimento di questi strumenti specifici ha dimostrato l'organizzazione e il metodo utilizzati dalla donna per gestire la sua attività criminale.

Tutti gli oggetti sequestrati, inclusi denaro e droga, sono stati posti sotto custodia in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Le analisi chimiche saranno eseguite nei laboratori competenti per verificare la qualità e la purezza della sostanza.

Dopo l'arresto, la donna è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri per le procedure di rito e successivamente trasferita nel carcere di Uta.