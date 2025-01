La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un giovane di ventidue anni mentre si trovava a Selargius, con l'accusa di detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Durante una perquisizione condotta dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile, sono stati trovati in possesso del giovane circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce di sostanza, presumibilmente utilizzato per tagliare le dosi. Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato all'interno di un barattolo un totale di oltre 1.700 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell'attività illegale.

Dopo le procedure standard, il sospettato, già arrestato un anno prima per reati simili, è stato messo agli arresti domiciliari. Nell'udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l'arresto senza imporre ulteriori misure cautelari.