AREUS ha tracciato il bilancio dell'attività del Servizio di Emergenza Urgenza della Sardegna per l'anno appena concluso.

Le due Centrali operative del 118 a Cagliari e Sassari hanno gestito complessivamente 214.574 richieste di soccorso nel periodo da gennaio a dicembre 2024, di cui 122.063 provenienti da Cagliari e 92.511 da Sassari. Nel corso dell'anno, il 13,5% degli interventi sono stati classificati come gravità massima (colore rosso), mentre il 58,3% come gialli e il 15,7% come verdi.

I traumi sono risultati essere le patologie più frequenti tra le richieste di soccorso. Le due Centrali coordinano i soccorsi derivanti dalle chiamate al Numero Unico Europeo 112, geolocalizzando l'emergenza e inviando il mezzo più idoneo in base alla valutazione della gravità e alla disponibilità sul territorio. L'Elisoccorso di AREUS, attivo dal 2018 in tutta la regione, ha effettuato 2.135 missioni nel corso dell'anno, di cui 1.509 interventi di soccorso primario e 628 trasferimenti tra ospedali regionali.

Sono stati effettuati anche 43 trasferimenti di pazienti al di fuori della regione, mentre gli interventi in luoghi difficilmente accessibili sono stati 96. Attualmente, oltre alle 196 postazioni di base convenzionate in Sardegna, la rete di soccorso dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza è supportata da personale sanitario proprio e da mezzi di AREUS, tra cui 24 unità medicalizzate, un'automedica a Cagliari e 4 ambulanze infermieristiche a Sassari, Cagliari, Macomer e Tortolì.