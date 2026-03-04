Durante la mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo, la Caserma di via Nuoro a Cagliari ha accolto la visita istituzionale della dottoressa Paola Dessì, Prefetto di Cagliari. Il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha dato il benvenuto alla massima Autorità di governo locale.



Durante un briefing tecnico tenuto dal Generale Grasso e partecipato da tutti gli Ufficiali del Comando, sono state esaminate approfonditamente le principali questioni legate alla sicurezza pubblica nel territorio provinciale. Sono state analizzate le attività operative, preventive e di prossimità sociale condotte dai reparti, con un'attenzione particolare alle dinamiche criminali emergenti e alle strategie adottate per garantire risposte efficaci alle esigenze della popolazione.



La dottoressa Dessì ha espresso la sua gratitudine per l'importante lavoro svolto dall'Arma a favore delle comunità. Ha elogiato la presenza capillare delle Stazioni Carabinieri come elemento rassicurante dello Stato sia nelle aree urbane che in quelle più remote. Ha sottolineato l'ottimo rapporto di collaborazione tra le Istituzioni, fondamentale per affrontare le sfide del territorio con equilibrio e fermezza.



Al termine dell'incontro, il Comandante Provinciale ha consegnato al Prefetto un segno di stima come ricordo della proficua giornata trascorsa insieme.



Questa visita sottolinea l'importanza di una stretta sinergia tra le varie componenti dello Stato nell'attività di prevenzione, prossimità e controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri, fondamentali per la difesa della legalità e la sicurezza pubblica.