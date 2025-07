Si sono aggravate le condizioni di un bambino di 7 anni trovato, domenica 20 luglio, privo di sensi nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce. Il suo stato di salute, come riporta Tg Com 24, è monitorato dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Gallipoli, dove il piccolo è ricoverato in Rianimazione, ed è stata smentita la voce riguardante il suo presunto decesso.

Il bambino si trovava in vacanza con la famiglia, quando suo padre lo ha notato il figlio privo di sensi nella parte più profonda della piscina principale e ha immediatamente lanciato l'allarme. Dopo essere stato soccorso dal personale della struttura e dal 118, il bimbo è stato sottoposto a tentativi di rianimazione che hanno permesso di far riprendere il battito cardiaco, nonostante un lungo periodo senza respiro.

Le circostanze esatte dell'incidente restano da chiarire, poiché la mancanza di telecamere di videosorveglianza nel parco acquatico complica le indagini in corso da parte della procura di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Tg Com 24, nessuno avrebbe notato segnali di pericolo o richieste d'aiuto da parte del bambino prima che finisse nella piscina più ampia e profonda del parco acquatico.