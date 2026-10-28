Apre domani, giovedì 29 ottobre, al pubblico il secondo accesso della stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto. Il nuovo ingresso, realizzato con un investimento di 1,2 milioni di euro da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), comprende una rampa per le persone a ridotta mobilità e una scala, entrambe con accesso diretto al primo marciapiede, e collega la stazione con il polo commerciale.

RFI è intervenuta anche nelle aree esterne alla stazione, realizzando percorsi pedonali di collegamento con il polo commerciale, i parcheggi e i marciapiedi, per rendere più semplice e agevole l'utilizzo del treno e il collegamento con il trasporto pubblico locale.

I lavori hanno reso la stazione accessibile da entrambi i lati, a servizio non solo dei viaggiatori diretti all'aeroporto, ma anche di chi frequenta le attività commerciali e i servizi presenti sul fronte opposto. La fermata assume così un ruolo più ampio, diventando un punto di collegamento tra due aree del territorio finora separate dalla linea ferroviaria e contribuendo a migliorare l'accessibilità e l'integrazione urbana.

Grazie alla sua posizione strategica e al nuovo collegamento, la stazione rappresenta inoltre un'alternativa concreta all'utilizzo dell'auto privata, offrendo a cittadini, studenti e lavoratori la possibilità di raggiungere le diverse destinazioni in modo più semplice, sicuro e confortevole. Un intervento che favorisce la mobilità sostenibile, incentiva l'utilizzo del trasporto ferroviario e contribuisce a ridurre il traffico stradale e il relativo impatto ambientale.