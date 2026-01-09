Prosegue ad Alghero il piano di riqualificazione del verde urbano, attraverso interventi che includono alberature, cura dei parchi, nuove piantumazioni e opere di riqualificazione.

Mentre si attende l'avvio dei lavori per la sostituzione delle palme in varie zone del centro e in via Garibaldi, ha preso il via la fase di restyling del Parco Manno, progetto di manutenzione straordinaria che coinvolge i giardini pubblici, con interventi che prevedono il rifacimento delle pavimentazioni per favorire l'accessibilità, l'installazione di giochi inclusivi, la creazione di un'area fitness riabilitativa e la piantumazione di nuove specie arboree.

"Gli interventi programmati confermano l’indirizzo dell’amministrazione per rendere sempre più inclusivo il Parco Manno - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - e non solo. Sul verde urbano della città è in corso un’ importante serie di investimenti che nel corso del 2026 vedranno la luce con notevoli cambiamenti e risultati positivi per il decoro".

Un investimento di 190 mila euro è stato destinato ai lavori che sono stati affidati di recente e che sono prossimi all'avvio, mentre il termine entro il quale completare tutte le attività incluse nell'appalto è di 90 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori. Durante questi tre mesi, l'impresa incaricata dovrà rinnovare la pavimentazione dei principali percorsi pedonali con cemento architettonico e migliorare le aree ludiche aggiungendo nuove attrezzature per il gioco e lo sport, oltre a piantare piante autoctone per favorire la biodiversità e sostituire quelle non native. Sarà inoltre creato un percorso fitness dedicato alla riabilitazione di persone con difficoltà motorie e verranno installati giochi inclusivi per potenziare l'area giochi esistente.

"Si interviene su tre fronti – afferma l’assessore alle manutenzioni, Francesco Marinaro - sia nell’area ludica, in continuazione del percorso già intrapreso e concluso nel giugno 2024, con il quale si è realizzata l’area attrezzata, sia con interventi non rinviabili, quali la riqualificazione della viabilità interna, in stato di degrado tale da essere, in diversi tratti, difficilmente percorribile da persone con disabilità ma altrettanto critico per le persone normodotate e infine con la piantumazione di nuove essenze".

Per l’intervento, l’Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo per la “gestione e manutenzione dei parchi urbani” di alla Legge di stabilità 2023, il cui importo complessivo del contributo ammonta a 140 mila euro completamente finanziato dalla Regione Sardegna e integrato da un contributo di cofinanziamento da parte dell’Ente pari a 50 mila euro, per un totale di 190 mila euro.