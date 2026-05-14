Si avvicina l’avvio dell’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spazi dell’oratorio della parrocchia di San Sebastiano a Cagliari, un’opera attesa dai residenti del quartiere e al centro di diversi confronti tra l’Amministrazione comunale e il comitato di quartiere San Sebastiano, che rappresenta gli abitanti del Cep, della Fonsarda e della zona di Sant’Alenixedda.

Il progetto potrà contare su un finanziamento da 270mila euro stanziato dalla Regione. Le risorse saranno destinate agli interventi necessari per il recupero e la sistemazione degli spazi dell’oratorio, considerati un punto di riferimento per il quartiere.

Accanto a questo intervento, il Comune interverrà con fondi propri per la manutenzione degli impianti sportivi che si trovano nelle aree adiacenti alla struttura parrocchiale.

L’operazione rappresenta una risposta alle richieste avanzate negli ultimi mesi dai residenti e dal comitato di quartiere, che avevano più volte evidenziato la necessità di mettere in sicurezza e riqualificare gli spazi destinati alle attività sociali e sportive della zona.