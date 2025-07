Da ieri, la piazza Degli Arcipelaghi è tornata ad essere fruibile dalla cittadinanza, segnando un passo avanti nel processo di valorizzazione del Lungomare Poetto di Cagliari. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro (fondi Fcs 2014-2020) e 21 mesi di lavori, l'intervento ha riguardato molteplici ambiti funzionali e architettonici, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la sicurezza e l’accessibilità dell’area, promuovendo un modello di mobilità che coniughi rispetto per l’ambiente e qualità urbana.

Gli interventi

Sono stati realizzati nuovi marciapiedi di larghezza variabile, concepiti per favorire la relazione tra le residenze private lungo il litorale e la strada, eliminando dislivelli e garantendo un accesso più agevole a tutti, inclusi disabili e persone con mobilità ridotta.

La pavimentazione in autobloccanti, arricchita da cordoli in calcestruzzo colorato, si inserisce armoniosamente nel contesto esistente e nella storia del Lungomare Poetto. La corsia carrabile, larga 3,80 metri e riservata al traffico veicolare controllato (con Ztl a 30 km/h), è stata realizzata in conglomerato ecologico drenante e colorato, con l’obiettivo di ridurre la velocità e aumentare la sicurezza stradale, grazie a dissuasori e delimitazioni chiare tra strada e piazza.

In continuità con gli interventi già realizzati, spiccano la pista ciclabile e la corsia riservata ai runners, entrambe larghe 4,30 metri, che si estendono in quella che era un'area sterrata e un distributore di carburante dismesso, dotate di apposite aree sosta bici in pavimentazione resinata colorata. Questi interventi favoriscono la mobilità sostenibile e il benessere delle cittadine, dei cittadini e dei visitatori.

L’area pedonale, progettata per garantire mobilità senza ostacoli, presenta percorsi e accessi dedicati a disabili, sistemi di orientamento per ipo e non vedenti e attraversamenti protetti. La pavimentazione differenziata permette di distinguere chiaramente gli spazi tra l’ambito cittadino e quello marino, contribuendo a creare un ambiente più accessibile e inclusivo.

Per favorire il relax e l’aggregazione, sono stati installati nuovi arredi urbani, quali panche in legno e corten, fontane, cestini, pergole e porta bici.

Le nuove aree verdi, che rispettano e salvaguardano le alberature esistenti, sono state arricchite con specie autoctone e con un sistema di schermatura naturale dal traffico, contribuendo alla tutela ambientale del litorale. È stato inoltre recuperato un ecosistema-filtro, un rilevato sabbioso che funge da barriera tra il settore dunale e quello pedonale, rafforzando l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

L’intervento di riqualificazione di piazza Degli Arcipelaghi e del Lungomare Poetto punta alla valorizzazione urbana e sostenibile della costa di Cagliari, per continuare ad offrire a tutte e tutti un ambiente accessibile, sicuro e rispettoso dell’ambiente naturale.