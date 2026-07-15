Si sono conclusi in anticipo i lavori che hanno interessato diverse aree del Pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula. Gli interventi, realizzati per migliorare l’accoglienza e rafforzare la sicurezza del percorso di assistenza, erano stati programmati in quattro fasi.

La prima fase ha riguardato lo spazio antistante la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie; la seconda l’area davanti alla sala gessi; la terza la pavimentazione della camera calda; la quarta la pavimentazione delle restanti medicherie antistanti la shock room.

Durante tutto il periodo degli interventi, nonostante il coinvolgimento di più aree del Pronto soccorso, l’attività di assistenza non si è mai interrotta. "Il servizio ha continuato a prendere in carico, in media, lo stesso numero di pazienti registrato nelle settimane precedenti l’avvio dei lavori - sottolinea l'Aou di Cagliari in una nota - Un risultato reso possibile dall’impegno e dalla collaborazione di tutto il personale: medici, infermieri, oss e tecnici".