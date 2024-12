Il 2024 si è concluso con un record di visitatori per l'Orto Botanico dell'Università di Cagliari. Durante l'anno appena trascorso, sono stati registrati ben 90mila accessi, segnando un significativo aumento rispetto agli anni precedenti e portando a un incremento complessivo di oltre 20mila presenze per il biennio. La direttrice, Annalena Cogoni, attribuisce questo successo alla realizzazione di varie iniziative e all'introduzione di nuove collezioni all'interno dell'Orto, nonché all'impegno costante nelle attività di comunicazione e divulgazione scientifica durante tutto l'anno. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutto il personale, il quale con passione e professionalità ha assicurato un'offerta di alto livello.

Il potenziamento del servizio di visite guidate e laboratori didattici negli ultimi due anni ha contribuito significativamente a rendere l'Orto Botanico una meta molto apprezzata per le scuole di ogni grado. Per il prossimo anno, il Centro servizi Hortus Botanicus Karalitanus ha in programma di organizzare incontri e dibattiti sulla gestione del verde urbano e sull'importanza degli alberi come elementi identitari del territorio. Inoltre, l'installazione di una serra per accogliere una nuova collezione di orchidee sarà una delle novità che renderà ancora più attraente l'Orto Botanico.