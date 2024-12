L'ospedale oncologico Businco non subirà interruzioni nei lavori per un valore di 9 milioni di euro, nonostante la rescissione del contratto per la progettazione. L'Arnas G. Brotzu ha confermato che il progetto di riqualificazione del Businco e del San Michele continuerà come previsto, comprese le sale operatorie.

Dopo le preoccupazioni sollevate dall'Usb Sanità e dalle associazioni dei pazienti, la dirigenza dell'Arnas ha chiarito che la questione riguarda principalmente il contratto per i servizi di ingegneria relativi alla valutazione di vulnerabilità sismica e alla progettazione tecnica ed economica, coordinando la sicurezza durante la fase di progettazione e di esecuzione dei due ospedali.

Le attività di costruzione saranno affidate a un'impresa edile anziché al gruppo di professionisti che ha redatto il progetto originale. Questa modifica non causerà ritardi nell'avanzamento dei lavori, come sottolineato dall'Arnas, che incaricherà nuovi professionisti per supervisionare i lavori e garantire la sicurezza senza alcun rallentamento.