Beniamino Zuncheddu ha vissuto per 33 anni in carcere da innocente. Condannato all’ergastolo per la strage del Sinnai dell’8 gennaio 1991, è stato assolto al termine di un processo di revisione. Della strage, del processo e della vita in carcere hanno parlato lo stesso Zuncheddu, il suo avvocato Mauro Trogu e la garante dei detenuti in Sardegna Irene Testa. Tutti e tre ospiti della settimana serata della Pastorale del Turismo, manifestazione estiva ideata e organizzata dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei.

Qualcuno ha pagato o pagherà per l’ingiustizia subito da Zuncheddu? Alla risposta posta dal vescovo Antonello Mura ha risposto l’avvocato Trogu.

Ecco il video con tutta la ricostruzione tratto dalla diretta della Pastorale del Turismo di mercoledì 21 agosto 2024.