La Sogaer ha lanciato oggi, martedì 10 dicembre, una serie di concerti e performance musicali presso l'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas, per accompagnare i passeggeri e visitatori durante il periodo prefestivo.

Conosciuta come "Musica al Volo", l'iniziativa ha già avuto successo nel 2023 e quest'anno si presenta in una versione ampliata con nuove collaborazioni. Gli spettacoli si terranno quotidianamente fino al 20 dicembre e coinvolgeranno gli allievi del Conservatorio di Musica 'G. P. Da Palestrina', della Scuola Civica di Musica di Cagliari e il Modern Jass Duo di Meloni e Murtas.

La hall Partenze sarà animata da cori polifonici e una vasta gamma di strumenti e generi musicali, rendendo più piacevole l'attesa e la permanenza in aeroporto durante le festività. Una novità da non perdere sarà Onairport, un podcast speciale trasmesso live dall'aeroporto di Cagliari in collaborazione con Radio X, che atterrerà nel piano Arrivi dell'aerostazione.

Quattro ospiti illustri, insieme a eventi e incontri coinvolgenti, renderanno partecipi passeggeri, curiosi, musicisti e radioascoltatori nelle date del 12, 13, 14 e 15 dicembre. Sogaer ha creato un Natale musicale aperto a tutti e gratuito, per immergersi nell'atmosfera festiva con leggerezza e magari sognare anche viaggi futuri.