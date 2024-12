Aumento dei posti auto in via Cesare Battisti con l'apertura del nuovo parcheggio Parkar sotto Natale e l'aggiunta di duecento posti auto. Per garantire l'apertura in tempo per le festività natalizie, il personale di Parkar ha lavorato anche la domenica. Q

Questa mattina, il sindaco Massimo Zedda, l'assessore Yuri Marcialis, il presidente del Ctm Carlo Arba e il direttore di Parkar Proto Tilocca hanno dato il via libera all'uso dei primi posti auto. Il parcheggio sarà aperto fino a mezzanotte durante il periodo natalizio al costo di un euro all'ora. Il parcheggio, disposto su due piani, sarà gestito da un operatore Parkar presso la cassa situata al piano terra. Dopo quattro anni di chiusura, tutti gli impianti e le uscite di sicurezza sono stati ripristinati.

Il sindaco Zedda ha annunciato che sono in corso colloqui con la Regione per intervenire anche sul silos di via Caprera, valutando la possibilità di demolirlo e ricostruirlo anziché ristrutturarlo. Inoltre, sono in programma cinquanta nuovi parcheggi nella zona e alcune modifiche in viale Trieste. Prossimamente saranno disponibili anche i parcheggi presso il mercato di San Benedetto in piazza Nazzari, mentre si sta valutando la realizzazione di parcheggi vicino al porto e alla nuova casa dello studente in viale La Playa. I vertici del Ctm e di Parkar si sono detti soddisfatti dell'iniziativa, evidenziando che la zona è strategicamente posizionata e ben servita dalle linee principali del CTM, consentendo un agevole interscambio tra mezzi privati e pubblici.

Il direttore di Parkar, Proto Tilocca, ha assicurato che nelle prossime settimane saranno implementate soluzioni tecnologicamente avanzate nel parcheggio e verranno promossi incentivi per l'utilizzo del servizio park and ride. Si tratta dell'inizio di un percorso che porterà a un'offerta di parcheggi decisamente superiore nei prossimi mesi.