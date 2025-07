Cagliari si prepara a due settimane di cambiamenti alla viabilità per lavori sulla Metropolitana leggera e interventi di manutenzione. Da lunedì 14 luglio a domenica 14 settembre 2025, come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1695/2025, nel viale Bonaria sarà chiusa la circolazione all’altezza dell’intersezione con viale Cimitero. Nel tratto da via Barone Rossi fino al cantiere saranno revocate le corsie riservate, istituito il doppio senso di circolazione e fissato il limite di velocità a 30 km/h. Prevista inoltre la direzione obbligatoria a destra in via Barone Rossi, la revoca dell’obbligo di svolta a sinistra in via Nuoro e l’obbligo di STOP. In piazza Donatori di sangue, nel varco su viale Bonaria, scatterà l’obbligo di svolta a sinistra e lo STOP.

Contemporaneamente, da lunedì 14 a sabato 19 luglio 2025, nella fascia oraria 6.45-13, in viale Merello – tra via Is Maglias e piazza D’Armi – sarà chiuso il traffico, eccetto per residenti e mezzi diretti alle attività commerciali. Vietata anche la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Come previsto dall’ordinanza n. 1715/2025, saranno presenti movieri con indumenti ad alta visibilità per garantire la sicurezza dei pedoni.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea per consentire il regolare svolgimento dei lavori.